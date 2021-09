Influencer de 16 anos tem rosto desfigurado após levar garrafada

“Espero que esse delinquente seja encontrado. Meu filho está com 13 pontos na mão e 29 na face”, desabafou Christina Maria dos Santos, mãe do influencer de 16 anos.

O tiktoker de 16 anos levou 29 pontos na face e ficou com o rosto desfigurado. As vítimas foram encaminhadas para um hospital local e o agressor fugiu sem ser identificado.

Além dos adolescentes, funcionários que tentaram apartar a confusão também ficaram feridos. Segundo a mãe do influencer de 15 anos, Fernanda Beccari, o agressor estava zombando dos filhos de 14 e 15 anos e que isso motivou o início do desentendimento.

