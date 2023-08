Influencer cristã é acusada de traição pelo marido e se defende

Continuação: Bruna Lohaine diz que marido já foi agressivo e fazia ameaças pic.twitter.com/HaAHuyTNDR — FUTRICAS (@futricasefofoca) August 28, 2023

A influencer cristã Bruna Lohaine rebateu as acusações do marido de traição. Nesta segunda, Marcos Felipe publicou um vídeo da esposa a acusando de estar com outro homem em uma pousada.

“Ela tá lá dentro, o cara tá lá dentro. Ela pegou meu carro e sumiu. Vou mostrar pra vocês a realidade. É isso que eu ganho”, disse ele. Horas depois que o caso ganhou repercussão, a influencer rebateu as acusações do marido.

Bruna disse que terminou o casamento por conta do comportamento do marido e negou que estava traindo Marcos. "Passei por coisas que nenhuma mulher suportaria passar e passei por tudo quietinha. [...] Vocês pensavam que era um casamento perfeito porque eu nunca disse nada sobre as coisas que ele fazia comigo. Quando a mulher decide romper os cadeados, ela se torna traidora? Vagabunda? Saí de casa pelo comportamento dele. Simplesmente não aguentei mais e saí de casa, tudo tem um limite”, explicou.

"Eu jamais iria pra lugar nenhum pra enganar, trair. Quando eu saí de casa, falei: 'Você sai ou eu saio'. Ele falou: 'Você sai.' [...] Eu saí de casa e não me arrependo. Só eu sei tudo que eu passei", completou em um dos trechos do desabafo.

Bruna Lohaine ficou conhecida por falar sobre a vida de casais cristãos. Ela acumula 1 milhão de seguidores no Instagram, 2 milhões no TikTok e 120 mil inscritos no Youtube.