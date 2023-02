Impasse nas investigações de militares golpistas, irritação do agronegócio com Lula e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Impasse nas investigações de militares golpistas, irritação do agronegócio com governo Lula, falta de mulheres em cargos de comando no Congresso e outras notícias para começar este domingo (12).

GOVERNO LULA

Governo vive impasse com julgamento de militares. Incerteza sobre tramitação de casos de supostos golpistas pode gerar atrito entre Lula e Alexandre de Moraes.

ECONOMIA

Ações de Lula irritam agronegócio, e relação do PT com o setor ainda patina. Presidente retirou poder da pasta da Agricultura e intensificou causa ambiental.

REPRESENTATIVIDADE

Mulheres ocuparam menos de 10% dos cargos de comando do Congresso nos últimos 20 anos. Apenas Maria do Rosário terá posição na Mesa Diretora da Câmara.

MUNDO

Terremoto esmaga cidade na Turquia e transforma prédios em montes de areia. Em Nurdagi, faltam caixões para enterrar vítimas.

MERCADO

Onde estão os ex-CEOs da Americanas, um mês depois do escândalo de R$ 20 bi? Sergio Rial continua atuando nos bastidores, enquanto Miguel Gutierrez se mantém fiel ao mentor, Beto Sicupira.

INDÍGENAS

Garimpeiros continuam invasão de terra yanomami e demonstram resistência. Apesar de operações de desmonte, ainda há grupos armados que podem agir com violência, diz Ibama.

CARNAVAL

Ambulantes relatam frustração com Carnaval esvaziado em SP. No Bloco da Favorita, a impressão é a de que há mais vendedores do que público.

CARNAVAL

Chuva e furtos de celular são hits em bloco na Faria Lima, em SP. Ao som dos Beatles, foliões enfrentam tempo fechado e se queixam da falta de segurança.

CANADÁ

Prefeito de Toronto renuncia após caso com funcionária 37 anos mais nova. John Tory disse que se dedicaria a reparar relação com esposa após revelação por jornal local.

CULTURA

Com falência da Livraria Cultura, editoras empacotam livros e esvaziam maior loja. Companhia das Letras e JBC estão entre casas que deixaram a unidade do Conjunto Nacional, na avenida Paulista.

TELEVISÃO

Saiba identificar TV Box clandestina, que vai ter sinal bloqueado por Anatel. Agência identificou aparelhos não homologados e encontrou programas maliciosos.

HARRY STYLES

Café citado por Harry Styles em música vira 'ponto de peregrinação' de fãs. Tempo de espera por uma mesa é de duas a três horas em finais de semana.

SUPER BOWL

Rihanna canta no intervalo do jogo Super Bowl, neste domingo (12), após cinco anos sem palcos. O Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs se enfrentam às 20h30 (de Brasília), com transmissão ESPN/Star+ e Rede TV.