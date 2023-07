Impacto da anulação de provas na Lava Jato, operadoras discutem fim do WhatsApp ilimitado e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Impacto da anulação de provas da Odebrecht na Lava Jato, operadoras discutem fim do WhatsApp ilimitado e outras notícias para começar esta terça-feira (18).

MUNDO

Lula diz em Bruxelas que solução para Venezuela tem que partir do próprio povo. Encontro com opositores e membros da ditadura e outras lideranças globais ocorreu durante cúpula UE-Celac.

GOVERNO LULA

Bancada evangélica racha com receio de proximidade a Lula. Silas Câmara assumirá presidência do bloco com discurso de 'diálogo com todos' e enfrenta resistência de bolsonaristas.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Suspeito de hostilizar Moraes influencia futebol e política no interior de SP e já liderou chapa PL-PT. Família é conhecida em Santa Bárbara d'Oeste (SP) por elo com clube; empresário que já disputou eleição vai depor à PF.

POLÍTICA

PF vê relação entre caso do kit robótica e outro escândalo do MEC. Transações em posse dos investigadores mostram ligações entre alvos de duas operações.

LAVA JATO

STF mina braços da Lava Jato com anulação de provas da Odebrecht. Alvos como Paulo Preto e irmão de Geddel estão entre beneficiados por decisões que desconsideram sistemas de pagamento de propina.

Corregedor cita 'conduta gravíssima' e mantém juiz Appio afastado da Lava Jato.

MERCADO

Vivo, Tim e Claro discutem fim do WhatsApp ilimitado por custos do 5G. Planos foram importantes para aumentar acesso à internet no Brasil, mas restringem navegação.

(1934 - 2023)

Morre João Donato, que uniu bossa nova e música latina e revolucionou a MPB. Morto aos 88 anos, artista compôs em seu inconfundível piano sucessos como 'A Rã', 'Bananeira' e 'Flor de Maracujá'.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia prepara maior ofensiva desde início da guerra, diz Ucrânia. Em meio a contra-ataque de Kiev, Moscou concentrou 100 mil soldados no leste do país

Link relacionado.

DIAS MELHORES

Entregador leva cadela por SP para alimentar cachorros de rua. Miguel criou serviço de entrega que usa lucros para comprar ração a cães sem-teto.

RIO DE JANEIRO

'Não puderam socorrer, porque ele estava socando o rosto da médica', diz filha de idosa morta em hospital no Rio. OUTRO LADO: Defesa de homem e mulher presos diz que imputação de homicídio é equivocada e que houve negligência de autoridades.

TELEVISÃO

Após prejuízo de R$ 500 milhões, Record começa cortes e demite Patrícia Costa. Emissora fará cortes durante o restante da semana para tentar melhorar suas contas.

CELEBRIDADES

Humorista que ironiza traição de Neymar é processado pelo jogador e pede desculpas: 'Errei, fui moleque'. Luciano Alef fez vídeos usando filtros com a cara do craque do PSG e viralizou nas redes sociais.