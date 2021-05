Images das câmeras de hotel ajudam polícia a desvendar morte de MC Kevin

A polícia do Rio de Janeiro deve divulgar hoje (20), um laudo com a análise das imagens das câmeras de segurança do hotel onde o MC Kevin despencou do quinto andar e acabou morrendo.

Por meio das gravações, da perícia em celulares e dos depoimentos de testemunhas, os investigadores tentam desvendar a dinâmica da morte do artista. Dez pessoas já foram ouvidas, entre elas o MC VK, a esposa de Kevin, Deolane Bezerra e Bianca Domingues, que estava no quarto com os funkeiros na hora da queda.

Bianca contou à polícia que estava fazendo sexo com Kevin no momento do acidente e que ele caiu ao tentar pular a varanda de outro apartamento ao achar que a esposa teria chegado o local. Ele havia misturado drogas sintéticas e álcool.

Deolane contou que os dois estavam brigados, mas que ela não esteve no quarto do amigo de Kevin em momento algum. Além do laudo das imagens, a polícia aguarda os exames toxicológicos e o resultado da perícia nos celulares do trio.