Igão, do Podpah, lança trap consciente em parceria com Danzo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representando a realidade que compartilham, Danzo e Igão —apresentador do Podpah, um dos podcast mais ouvido do país— se unem no single "Longe dos Falsos", lançado nesta quarta (30), que fala de uma nova perspectiva à ostentação tão presente no trap. Os versos contam as vitórias na cena e a importância de se rodear com os seus.

Com produção do Nagalli —que tem trabalhos com os rappers Filipe Ret, Djonga e Kyan—, a faixa é a segunda a ser lançada da versão deluxe da mixtape "Trap de Quebra", prevista para o primeiro semestre.

"[‘Longe dos Falsos’] É um reflexo do que eu quero para minha vida agora, que é ficar longe dos falsos e rodeado dos que são de verdade", resume Danzo, que é completado por Igão: "Gostei do som porque é muito para cima, de muita prosperidade, e acho que é disso que a gente precisa".

As vivências do trapper paulistano Danzo, que foi criado do Jardim Nakamura, bairro da região sul de São Paulo, e do podcaster Igão, do município de Osasco, se cruzaram em diferentes períodos de suas trajetórias. O resultado desse encontro são as faixas "Artigo de Grife" e "Malandro Chique" —além do lançado nesta quarta.

"Eu conheci o Igão quando a gente se trombou no estúdio, e de lá pra cá nos aproximamos, viramos amigos e sempre estamos planejando coisas novas de projeto para lançar", afirma o trapper.

A faixa sucede o lançamento de "Trap de Cria 2" e não é o primeiro lançamento entre ambos, que já colaboraram em outros dois singles.

Sobre o podcast —que já teve Mano Brown e o ex-presidente Lula (PT) entre os convidados—, Igão comenta que a vida de trapper e podcaster não é a das mais conciliáveis. "Não é muito fácil conciliar as gravações do Podpah com estúdio, clipe, música mas eu tenho me esforçado bastante pois o trap que eu venho cantando é algo que eu gosto muito de fazer", afirma Igão.