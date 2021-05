Humorista Rodrigo Sant’Anna é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

Rodrigo Sant’Anna, de 40 anos, conhecido pelo “Zorra”, foi internado no hospital Vitória, do Rio de Janeiro, com Covid-19. Felizmente, ele deve receber alta em breve.

O marido do humorista, o roteirista Junior Figueiredo, informou que Rodrigo está no fim do tratamento e pode deixar o hospital em breve. "Ele já está no final do tratamento. Está respirando normal e, provavelmente hoje, mais tardar amanhã, terá alta", disse à revista Quem.

Junior afirmou que a internação ocorreu por precaução. O ator foi diagnosticado no dia 19 de maio, com sintomas leves da doença, como tosse e febre baixa.

No entanto, segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, ele precisou de auxílio médico porque além do vírus, ele teve uma crise de ansiedade.. Sant’Anna temia o diagnóstico porque perdeu amigos e parentes nos últimos meses para o coronavírus.