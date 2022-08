Humorista que recebeu proposta milionária de sexo expõe parceiro 'broxa'

"A mulher me fez ter 15 orgasmos na terapia tântrica com uso de vibrador. Faz a massagem e taca vibrador", contou.

Em outro momento da entrevista, Bruna Louise relatou sua experiência com a terapia tântrica, e destacou que conseguiu ter 15 orgasmos com a técnica.

Bruna Louise afirmou que "os caras estão broxando muito", e citou o caso de um rapaz com quem ela ficava, e disse que não conseguiria mais ter ereção, após ver que ela ganhou um especial de stand-up na Netflix. Para a comediante, ele ficou intimidado com o peso de sua fama e alcance.

"Estou ficando nervosa com isso, estou irritada. O último que broxou comigo ele chegou: 'vou te arrebentar no meio, vai ser inesquecível'... Meu Deus, que raiva", declarou. "Homens parem de esconder que vocês estão broxando, pois a gente sabe, não adianta fingir, porque às vezes o cara fica escondendo a rolinha mole", completou.

Durante participação no podcast "Flow", Louise contou que foi aconselhada a comprar medicamentos para auxiliar na ereção, como viagra, para ver se isso ajudaria seus parceiros durante a transa. Segundo a comediante, o último cara que broxou com ela disse que ia deixá-la "arrebentada", mas não conseguiu chegar às vias de fato, o que lhe deixou frustrada.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - A humorista Bruna Louise, que recentemente revelou ter recebido uma proposta de R$ 3 milhões para transar com um seguidor, expôs o "ódio" que sente por sair com alguns homens, mas que na hora H eles acabam broxando, e em alguns casos tentam disfarçar a disfunção erétil.

