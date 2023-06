Humorista Matheus Ceará cancela shows por ‘tempo indeterminado’ e preocupa fãs

De acordo com o Leo Dias, Matheus Ceará tinha uma extensa agenda com shows nos dias 14 e 15 em São Paulo, dia 18 em Palmas, 22 em Campinas, 23 em Belém, 25 em Porto Alegre e 28 novamente na capital paulista.

Matheus Ceará cancelou seus shows e preocupou os fãs. No comunicado postado em seu perfil no Instagram, o humorista informou que a pausa é por “tempo indeterminado”.

