Humorista do SBT, Ivo Holanda é internado aos 90 anos em SP

O humorista Ivo Holanda, Ícone das pegadinhas e conhecido como o "Rei das Pegadinhas" no SBT, está internado no Hospital São Camilo, em São Paulo. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira e confirmada pela emissora nesta quarta-feira (23). Segundo a assessoria, o artista de 90 anos deu entrada na unidade com um quadro de infecção urinária, mas está bem. A internação foi uma medida de precaução, considerando sua idade avançada.

“Realmente ele está internado. Ele entrou no hospital com infecção urinária, mas a família pediu para dizer que ele está bem. Existe um cuidado por conta da idade, por isso ele foi para o hospital. Mas está bem”, informou o SBT em nota enviada à revista Quem.

Ivo celebrou 90 anos no mês passado, cercado pela família. Com passagens marcantes pelo Viva a Noite e sucesso no Topa Tudo por Dinheiro, ele tem contrato vitalício com o SBT desde 2008. O humorista é casado com Nazarena Spadotto e pai de três filhos.