Humorista do SBT faz piada com morte de pai do jogador do Corinthians

O humorista Eros Prado gerou revolta ao fazer uma piada envolvendo o pai morto do jogador Gustavo Mosquito, do Corinthians. O episódio aconteceu durante a transmissão da partida entre o clube e Estudiantes, pela Sul-Americana, no canal do Youtube do SBT.

Após perder um gol, Eros disse que Mosquito havia ‘chutado a bola para o pai dele’. No final da partida, Mosquito tomou conhecimento da “piada” e fez duras críticas ao comediante.

"Eu errei, não podia ter errado (o chute), me cobro muito, nada justifica meu erro. Mas dizer que chutei a bola para o meu pai, brincar com a perda do meu pai, que eu sinto até hoje, isso eu não aceito”, disse em entrevista.

O atleta perdeu o pai em 2021, vítima da covid-19.