Humorista diz que recebeu proposta de R$ 3 milhões por sexo

"Tem louco para tudo. Tem um cara no Instagram que ele me ofereceu R$ 3 milhões para transar comigo. Eu respondi ele e quis saber: 'pelo amor de Deus são R$ 3 milhões ou é dinheiro de banco imobiliário? Aí ele: 'Bruna, é de verdade, não estou aqui para lhe ofender'. Eu falei: 'meu filho, R$ 3 milhões não ofende ninguém'", disse.

Durante participação no podcast "Ticaracaticast", Louise contou que "tem louco para tudo", e citou o caso do admirador que lhe ofereceu R$ 3 milhões para transar. Segundo a comediante, isso de fato aconteceu, mas ela não aceitou porque jogaria sua "régua lá" em cima, e ela passaria a se questionar como vai "dar de graça" depois dessa proposta.

A internet foi à loucura esta semana após a humorista Bruna Louise, de 37 anos, primeira brasileira a ter um espetáculo de stand-up na Netflix, dizer que recebeu uma proposta milionária para transar de um seguidor no Instagram, o que ela assegurou que "não vale", pois sua performance no sexo não é tudo isso.

