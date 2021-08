Humorista Batoré grava vídeo com ataques ao STF

“Nós temos a consciência de que militar não faltava só na presidência, falta no STF, falta na Câmara dos Deputados e no Senado. O desejo da maioria dos brasileiros é que o presidente feche a porta desses três Casas, porque não tem trazido benefício nenhum para o nosso país, não tem pensado no nosso povo”, diz ele.

O humorista Ivanildo Gomes Nogueira, o Batoré de ‘A Praça É Nossa’, publicou um vídeo com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu o afastamento do Congresso.

