Huma Kimak anuncia gravidez e se emociona: ‘melhor parte da minha vida'

Huma Kimak se emocionou ao anunciar que está grávida pela primeira vez, do noivo, Marcos Ferreira. Nesta terça-feira (8), a influencer de Manaus publicou um vídeo no Instagram, contando a notícia.

No vídeo, ela mostra o dia em que descobriu a gravidez, ainda no dia 10 de janeiro. Huma deixou para liberar o restante do vídeo depois aos seguidores. Nos Stories, ela contou que ficou muito feliz. “Eu queria tanto ser mãe que quando eu vi que eu ia ser mãe, eu não acreditei”. “Eu já tava com um mês quando eu descobri, eu fui pra ultrassom chorando muito com medo de não estar grávida”, disse.

“Eu estou na primeira semana do terceiro mês”, afirmou. “Deus me deu tudo, um marido incrível, pai dos meus filhos, meu primeiro filho que outros que ele vai me dar também, se Deus quiser”, disse, chorando.

Marcos comemorou a notícia com um post ao lado da amada, e fotos da ultrassonografia: "Melhor presente que Deus podia me dar esse ano. É uma felicidade que não consigo nem descrever. Agora nossa família está crescendo.. Muito obrigado meu amor por tudo e por fazer parte de tudo isso amo muito vocês.", escreveu.