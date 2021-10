Hulk Paraíba mostra chá revelação do primeiro filho com sobrinha da ex

Hulk já é pai de de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11 anos, e Alice, de 6 anos, frutos do casamento com Iran Ângelo.

“E como tudo que fazemos na nossas vidas, deixamos nos guiar pela vontade soberana de Deus… esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: ‘se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá’. João 5:14. Seja bem vinda minha filha, minha pequena Zaya”, escreveu ele mostrando o vídeo do momento em que descobrem que esperam uma menina.

O jogador Hulk Paraíba compartilhou com os seguidores o chá revelação do primeiro filho com a atual esposa, Camila Ângelo, que é sobrinha da ex-mulher do jogador, Iran Ângelo.

