Hulk alfineta Ligia Mendes após apresentadora 'zoar' cabelo de jogador

O desabafo de Hulk sobrou até para Ligia Mendes. Em um dos trechos da live o jogador alfineta a apresentadora após saber que ela havia 'zombado' do cabelo dele durante o programa 'Tô na Pan', da rádio Jovem Pan, desta segunda-feira (7).

"Você veio falar do meu cabelo. Sim, eu sou descendente de índio e de negro. Meu cabelo não é liso como o seu. Tampouco você não é toda essa beleza, não. Com essa boca toda inchada", alfinetou o jogador.

Após a programação, Hulk soltou o verbo em uma live no Instagram. No vídeo o atleta rebate a publicação da ex-mulher Iran Ângelo e crítica como os apresentadores Leo Dias e Ligia Mendes abordaram a separação do ex-casal e o envolvimento dela com a sobrinha de Iran no programa.