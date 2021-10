Hugo Bonemer lamenta a morte do pai, vítima da Covid-19: 'dói demais'

Hugo Bonemer lamentou a morte do pai, Christian Bonemer, por complicações da Covid-19. Ele tinha 58 anos e estava internado em um hospital no Paraná.

"A gente tentou mudar as coisas, e criar um novo desfecho pra essa história, com tudo o que existe numa situação como a que ele estava. Mas há 16 dias meu pai veio lutando pra sair do hospital, da intubação, da ECMO, e há limites pra toda batalha. Há limites pro meu entendimento do que parece justo. E isso não parece. Não é. Não pode. Dói demais", iniciou o ator.

"Com toda a humildade eu quero agradecer de coração e com profunda admiração à equipe médica que cuidou dele, e fez de tudo pra que esse final fosse outro, como o de tantas vidas que salvam todos os dias nessa pandemia, e também aos familiares e amigos que desejaram tanto pela gente. Cada um na sua fé, do seu modo, nós nos fortalecemos por meio das mensagens e nos alimentamos de esperança. De força. Isso nos fez um uníssono nas decisões mais difíceis que tivemos que tomar nas nossas vidas"

"Peço aprender resiliência. E que consiga encher meu coração de amor até que o buraco feche. Essa foto era pra te mostrar no fim de tudo o quanto você estava sendo amado. O homem mais generoso que eu conheci. O melhor e mais longo abraço do mundo. Eu podia ficar horas ali. Que se dedicou a vida toda à sua família e ao que acreditava ser bom pra ela. Meu paizinho lindo. Morreu com um sorriso no rosto, vê se pode? Provando que até na hora da morte devia estar fazendo piada com alguma coisa", finalizou.