Hospital desmente morte de Gui Pagnoncelli anunciada no perfil do influencer e seguidores se revoltam

O Hospital Teresa De Lisieux, localizado em Salvador, não confirmou a morte de Gui Pagnoncelli, de 32 anos, anunciada no próprio perfil oficial do influenciador no sábado (19). A situação está gerando revolta desde que seguidores estranharam o anúncio da morte feita supostamente pela família.

A equipe da unidade de saúde informou que ele foi atendido em outro hospital na tarde de hoje, mas já recebeu alta. "O hospital informa que não houve atendimento do paciente Gui Pagnoncelli no Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador (BA). Na tarde deste sábado, 18, o paciente foi atendido no Hospital Maceió (AL), e já recebeu alta", diz o comunicado.

No ano passado, o influenciador virou réu por estelionato, após ser denunciado por fraude e falsificação de laudos médicos após arrecadar uma vakinha milionária pedindo ajuda para fazer uma cirurgia que segundo médicos e de acordo com as investigações, não teria como ser realizada para o seu tipo de doença.

Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, Gui costuma compartilhar detalhes do tratamento contra o câncer. O texto publicado no perfil oficial de Gui dizia que ele faleceu no sábado às 10h18.

Antes disso, deu detalhes pesados sobre seu estado: “Nosso guerreiro tem lutado bravamente. É horrível ver como ele está todo desfigurado, clique no link para assistir se tiver estômago”. Esse era o tipo de mensagem publicada no perfil na véspera da suposta morte, sempre mandando os seguidores clicarem em um link para baixar o app Kwai e ter mais informações por lá. O público passou a desconfiar da veracidade da informação, e alguns estão certos de que o anúncio de morte foi uma mentira.

“Duvido que seja verdade. Ele já fez isso uma vez. E ele não estava internado esses dias todos. Ele foi expulso do Hpvida por causa das mentiras”, comentou um internauta. “Ele já ‘morreu’ tantas vezes, como vamos saber se isso é realmente verdade?”, escreveu outro. “Eu já até mandei mensagem no direct para eles darem notícias pelo próprio Instagram dele. Eu que sou seguidora antiga, mas depois que começaram a dar notícias dele somente no Kwai, deixei de acompanhar. Muito triste!”, escreveu outra. “Impossível acreditar em qualquer coisa vindo desse rapaz. Esses dias postou relatando que sofreu parada cardíaca e a foto foi achada no Google”, acusou mais um.