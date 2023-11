Homem que agrediu MC Daniel tem tatuagem de símbolo nazista, diz especialista

O homem que agrediu MC Daniel tem uma tatuagem com o símbolo neonazista, segundo um especialista ouvido pelo G1. Após o vídeo da agressão viralizar, os fãs do MC notaram um sol nas costas do homem, que faz referência ao nazismo.

A pesquisadora Milena Gordon Baken relatou ao G1 que o desenho se trata do sol negro neonazista conhecido como sonnenrad. O símbolo pode ainda ser encontrado no base de dados da organização de combate ao ódio Anti-Defamation League.

Funkeiro explicou o que aconteceu - "Eu fui comer um temaki com meus parceiros e aí tinha um playboy lá, a mulher dele veio tirar foto comigo e ele gritou de longe: 'Quer tirar foto com esse otário, aí?'. Eu estava tirando foto com um montão de gente. Eu falei: 'O que você falou, parceiro?'. Ele saiu da mesa dele, veio até mim e falei: 'O que você falou? Não te entendi, mano'. Aí ele mandou eu ir para aquele lugar, foi me dar uma cabeçada e saiu na mão comigo", relatou MC Daniel.