Homem mais alto do Brasil vai passar por cirurgia para amputar perna direita

Antes da infecção, Ninão costumava participar de programas de televisão. Foi na Eliana, no programa Silvio Santos e também tema de reportagem no Mais Você, de Ana Maria Braga, na Globo.

Conhecido como Ninão, ele tem 2,37 metros de altura e pesa 200 quilos. "Já estou aqui [no hospital], naquela ansiedade, mas sei que vai ser uma coisa boa para mim e para a minha saúde. Estou muito tranquilo", afirmou no Stories do Instagram.

SÃO PAULO.SP (FOLHAPRESS) - Considerado o homem mais alto do país pelo RankBrasil, que registra recordes nacionais, o paraibano Joelison Fernandes da Silva vai passar por uma cirurgia na noite desta terça (7) para amputação da perna direita. A operação é necessária por causa de uma osteomielite, uma infecção no osso provocada por bactérias ou fungos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.