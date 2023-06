Homem entra armado no ‘Encontro’ com Patrícia Poeta; vídeo

ATENÇÃO: Homem exibe arma com munições no meio da plateia do “Encontro com Patrícia Poeta”, na Globo. pic.twitter.com/cZWFAyv2Im — Fofoquei Mogi (@oifofoqueimogi) June 7, 2023

Um homem conseguiu entrar armado na Globo e integrou a plateia do programa ‘Encontro’. O vídeo do desconhecido exibindo a pistola viralizou nas redes sociais nesta quarta (7).

O vídeo foi publicado no dia 29 de maio no Youtube. O homem esconde a pistola entre o tênis e a calça enquanto está na plateia com outras pessoas.

No vídeo ainda é possível ver a apresentadora Patrícia Poeta interagindo com o público. O homem - em outro momento - segura uma munição enquanto mostra as logos da emissora no corredor, ao som de rimas.

Globo se pronuncia

A emissora afirmou que a arma não era de verdade. “A Globo mantém protocolos rígidos que garantem a segurança de seus funcionários e convidados. A empresa tem ciência do episódio, já identificou a pessoa, apurou que o objeto não se trata de uma arma verdadeira e está estudando as medidas legais a serem adotadas”, disse a Globo em nota.