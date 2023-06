Homem diz que acordou com Kevin Spacey fazendo sexo oral nele

No total, são doze acusações de abuso sexual contra o ator vencedor do Oscar de melhor ator por "Beleza Americana" (1999) e melhor ator coadjuvante em "Os Suspeitos" (1995). Kevin é ainda diretor, roteirista e produtor.

Depoimentos de outros dois homens também constam foram apresentados pela promotoria. Um deles trabalhava com teatro em Londres, e afirmou que Kevin agarrou seu pênis “com tanta força que doeu”, além de ter feito perguntas sexuais, inclusive o questionando o tamanho do pênis.

De acordo com a revista Variety, a promotoria apresentou o relato do homem ao tribunal. Ele contou que conheceu o ator em um teste de elenco e o procurou como mentor. Kevin o chamou para sua casa e os dois beberam e fumaram. O homem afirma que acabou dormindo e acordou várias horas depois, com o ator fazendo sexo oral nele. O rapaz diz que pediu que o ator parasse, e Kevin reagiu dizendo para ele sair de sua casa e não contar a ninguém sobre o encontro.

Nesta semana, a Justiça americana deu início ao julgamento de Kevin Spacey por agressão sexual e novos relatos foram divulgados, entre eles o depoimento chocante de um homem que disse que acordou com o vencedor do Oscar fazendo sexo oral nele.

