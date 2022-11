Homem atira no carro de atriz durante briga de trânsito

A atriz Denise Richards e o seu Mario, Aaron Cameron, passaram por um grande susto nesta no começo da semana. Um homem atirou no carro do casal durante uma briga de trânsito em Los Angeles.

De acordo com o TMZ, Aaron estava no volante e tendo dificuldades de encontrar o local do estúdio - para onde iriam. O homem que estava atrás começou a gritar e tentar ultrapassar o veículo dia casal.

Aaron deu passagem para o motorista e o mesmo deu um tiro no carro delas ao fazer a ultrapassagem. O disparo atingiu a parte traseira do lado do motorista.

Apesar do susto, o casal não se feriu. Denise está gravando atualmente o filme ‘Angels Fallen: Warriors of Peace’.