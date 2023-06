Homem arremata roupa, cordão de ouro e relógio de Neymar por R$ 1,2 milhão

O item mais caro do leilão de Neymar foi a roupa usada pela jogador na noite de ontem (22). Ao todo, o evento arrecadou mais de $9 milhões, segundo a ESPN.

Um homem arrematou o blazer, cordão de ouro com diamantes e um relógio Rolex do craque do PSG por R$ 1,2 milhão.

O youtuber Casimiro também arrematou um prêmio no evento beneficente. Ele pagou R$ 825 mil no trofeu de Lionel Messi, além de quatro diárias em um hotel no Rio de Janeiro e um jantar com Deborah Secco.

“Não sei o que eu fiz”, brincou o streamer no Twitter após o lance.