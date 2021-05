Henry Cavill faz textão após ataques à namorada chamada de 'feia'

Henry Cavill ficou chateado com os internautas e resolveu se posicionar neste sábado (15) via redes sociais, após receber uma enxurrada de críticas à aparência da namorada, Natalie Viscuso.

Desde que assumiu o namoro em abril, o galã vem recebendo ‘hate’ de internautas que dizem que sua amada é feia para ele.

Com uma selfie ao lado de Natalie, o astro escreveu: “Queridos fãs e seguidores. Quero fazer um breve anúncio. Não pude deixar de notar que ultimamente tem havido uma animosidade social. Está se tornando cada vez mais comum no meu feed. Tem havido muita, vamos chamar de especulação, por enquanto, sobre minha vida privada e parcerias profissionais. Embora eu aprecie a paixão e o apoio dessas mesmas pessoas que estão 'especulando', chegou a um ponto que eu precisava dizer algo, o que, por si só, é uma coisa ruim. Para vocês que estão expressando seu desdém e mostrando seu descontentamento de várias maneiras surpreendentes, é hora de parar. Sei que pode ser divertido especular, fofocar e mergulhar em nossas próprias câmaras de eco pessoais na internet, mas sua 'paixão' está fora de controle e está causando danos às pessoas que mais gosto.Mesmo as suposições negativas mais conservadoras sobre minha vida pessoal e profissional simplesmente não são verdadeiras. Vamos abraçar esta era de iluminação social juntos e seguir em frente com positividade. Estou muito feliz no amor e na vida. Ficaria imensamente grato se vocês fossem felizes comigo. Se você não consegue ser feliz comigo, pelo menos tente orgulhar em si mesmo e ser a melhor versão"

Em abril, Henry publicou uma foto jogando ao lado da nova namorada: "Este sou eu parecendo confiante antes do meu lindo e brilhante amor, Natalie, me destruir no xadrez".

A ‘escolhida’ é Vice-Presidente de Televisão e Estúdios Digitais da Legendary Entertaiment, que faz filmes com a Warner Bros, entre eles “O Homem de Aço” e “Enola Holmes”, nos quais Henry atuou.