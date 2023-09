Henrique Fogaça retorna ao MasterChef e comemora

O chef de cozinha se afastou do programa para cuidar da família e da saúde. “Esse tempo foi necessário para mim. Além do MasterChef, tenho meus restaurantes, três filhos, vida pessoal e profissional para conciliar, então chegou uma hora que o cansaço falou mais alto”, explicou Fogaça ao site Metrópoles.

