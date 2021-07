Henrique Fogaça desmaia durante gravação do Masterchef e é levado ao hospital

De acordo com o site “TV Pop”, Fogaça teve uma queda de pressão, desmaiou e caiu de um dos palcos do cenário. Com a queda, ele sofreu um corte superficial na cabeça e foi atendido pela equipe médica da emissora.

