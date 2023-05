Hellena Borgys é a campeã do reality 'Caravana das Drags'

As drags Gaia do Brasil e DesiRée Beck ficaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.

Borgys enfrentou uma dificuldade a mais na etapa decisiva: diagnosticada com Covid-19, ela teve que se apresentar na sala de sua casa, enquanto as rivais performaram no palco da Caravana. Além do título de soberana, a drag faturou R$ 150 mil.

O programa, que teve nove episódios, foi totalmente gravado em 2022 e contou com Xuxa Meneghel como apresentadora, ao lado de Ikaro Kadoshi. No episódio de despedida, o júri foi composto pela dançarina Gretchen e pela cantora Fafá de Belém.

