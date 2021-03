Harry Styles vai abrir o Grammy 2021

Harry Styles vai abrir a cerimônia do Grammy 2021, que será realizado neste domingo (14). O cantor concorre em três categorias: Performance solo pop, com "Watermelon sugar"; Melhor disco de pop vocal, com "Fine line"; e Melhor clipe, com "Adore you".

