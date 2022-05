Halsey revela doença rara e faz desabafo: ‘buscando respostas’

“Basicamente depois de ver cem mil médicos eu fui diagnosticada com Síndrome de Ehlers-Danlos, Síndrome de Sjögren, Síndrome de ativação de mastócitos, e POTS e ainda estou buscando por respostas para a causa de algumas dessas coisas, que pode ser algum outro tipo de doença autoimune. Eu sei que tive problemas autoimunes a maior parte da minha vida, principalmente por ter endometriose, mas tem sido exaustivo... Mas estou atualizando vocês porque vocês viram o monitor cardíaco, que estou doente o tempo todo, mas não quero que ninguém se preocupe. Estou em um plano de tratamento, ensaiando para a turnê. Estou muito animada e confiante de que vou conseguir fazer isso de uma forma saudável e que eu posso dar meu melhor para vocês. Honestamente, estou muito animada em sair em turnê porque mantém minha mente ocupada e meu corpo saudável, porque estou ativa e me movimento todos os dias”, afirmou.

A artista de 27 anos contou que tem ficado doente com frequência, principalmente após ter se tornado mãe. “Obviamente minha saúde mudou muito desde que eu fiquei grávida e dei à luz e eu comecei a ficar muito, muito doente. Eu estive doente basicamente toda a minha vida adulta, mas ficou muito ruim. Eu fui hospitalizada com anafilaxia algumas vezes e outras coisas aconteceram”, começou a contar no stories do Instagram.

