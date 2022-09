Hailey Bieber usa camisa do Brasil para show de Justin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casada com Justin Bieber, a modelo Hailey Bieber resolveu entrar no clima do país do Rock in Rio e usou uma camisa da seleção brasileira para curtir a apresentação do marido.

O flagra foi feito já no momento em que ambos pegavam o helicóptero para ir, meio em cima da hora, para o local do evento.

Para alívio dos fãs, apreensivos com os rumores de cancelamento de seu show, Justin Bieber fez sua estreia no Rock in Rio ao fim da noite deste domingo (4) como headliner do palco Mundo. Às 23h em ponto, Bieber abriu sua apresentação com "Somebody", do álbum "Justice", seu último trabalho, com o qual teve oito indicações ao Grammy.

Depois, ele enfileirou hits e levou seus fãs ao delírio sobretudo depois de tirar a camisa no palco.