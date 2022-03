Hailey Bieber se pronuncia após derrame cerebral: 'um dos momento mais assustadores da minha vida'

"Na quinta-feira pela manhã, eu estava sentada tomando café da manhã com meu marido quando comecei a ter sintomas de derrame cerebral e fui levada ao hospital. Eles concluíram que eu sofri um coágulo sanguíneo bem pequeno no meu cérebro, que causou uma pequena falta de oxigênio, mas o meu corpo se recuperou completamente e por conta própria dentro de algumas horas.

A modelo de 25 anos, que é casada com Justin Bieber, afirmou que estava tomando café da manhã com o marido quando teve sintomas de derrame cerebral. Ela tranquilizou os fãs dizendo que está bem. Leia na íntegra:

