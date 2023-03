Hailey Bieber posta texto após fazer apelo a Selena Gomez em meio a ataques

Hailey Bieber publicou um texto nos stories do Instagram nesta sexta-feira, 23, agradecendo Selena Gomez após a cantora pedir o fim dos ataques contra a atual esposa de Justin Bieber.

"Quero agradecer a Selena por se manifestar, pois estivemos nas últimas semanas vendo como podemos deixar essa discussão entre nós no passado. As últimas semanas foram muito difíceis para todos os envolvidos e milhões de pessoas estão vendo tanto ódio em torno desse assunto que ele se tornou extremante doloroso.

Embora a mídia social seja uma maneira incrível de conectar e criar comunidades , momentos como este só criam divisões extremas ao invés de unir as pessoas. As coisas sempre podem ser retiradas do contexto ou interpretadas diferentemente da intenção. Nós temos que pensar mais sobre o que nós postamos e dizemos, incluindo eu mesma.

No final das contas , eu acredito que o amor sempre será maior que o ódio e o negatividade. Sempre existe uma oportunidade das pessoas se encontrarem com mais empatia e compaixão."

Mais cedo, Selena postou um texto pedindo o fim dos ataques de ódio a Hailey, que a procurou após receber ameaças de morte. "Não é isso que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying. Eu sempre defendi a gentileza e, realmente, quero que tudo isso pare”, clamou a cantora.

Hailey Bieber é alvo de haters há anos, desde que começou a se relacionar com Justin Bieber, com várias intrigas ao longo dos anos.

As coisas pioraram recentemente, quando após a cantora ultrapassar Kylie Jenner e se tornar a mulher mais seguida do Instagram, a irmã de Kim Kardashian teria lançado uma indireta para Selena, em uma videochamada com Hailey.