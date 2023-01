Hadson Nery confirma que tentou beijar Victor Hugo no BBB20

“Vitor Hugo, meu amigo, você tem razão. Contra fatos não há argumentos, foi verdade, sim, gente. É verdade, sim. Pena que a hipocrisia, o mimimi das fadas, né? E você, meu amigo Victor Hugo, você não percebeu isso antes, porque se você tivesse percebido, nós teríamos quebrado o castelo das fadas ao dar um selinho, ao dar um beijo lá dentro do reality, entendeu? Porque estavam pichando a gente de tanta coisa, que até você que tinha sua causa, tinha a sua pauta e as fadas engoliram, né?”, iniciou Hdballa.

O ex-BBB se pronunciou via Instagram e disse que os dois participaram de uma edição com ‘hipocrisia’. Vale lembrar que o ex-jogador se envolveu em uma polêmica com Manu Gavassi, Rafa Kalimann, Bianca Andrade, Thelma Assis, entre outras que foram nominadas o grupo das ‘fadas’.

Hadson Nery confirmou que quis beijar Victor Hugo durante o BBB20. A revelação veio à tona após declaração do psicólogo no podcast PodDarPrado.

