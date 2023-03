Hacker invade conta de Rafaella, irmã de Neymar, e faz declaração para Bruna Marquezine

Depois de Neymar, foi a vez de Rafaella, irmã do jogador, ter a conta do Twitter hackeada na tarde desta terça-feira (28). O invasor aproveitou para deixar uma declaração a Bruna Marquezine, ex do atacante do PSG.

“TE AMO @BruMarquezine”, escreveu o hacker que também publicou: “HACKEAD BY ZESTYX64 E BRICINBURLA$ <3<3”. Ao que parece se trata do mesmo invasor de Neymar.

A irmã de Neymar não publica no Twitter desde 2020. Em novembro do ano passado, Bruna Marquezine deixou de seguir Rafaella e Carol Dantas, mãe do filho do jogador, no Instagram.

"Ah gente, poxa vida! Sério mesmo?! Eu dei unfollow em mais de 200 páginas no Instagram, páginas de memes, de marcas, de pessoas que não convivo mais e não interajo nas redes. Parem com essa chatice, associação besta desnecessária que já não faz sentido há anos", justificou a atriz na época.