Gusttavo Lima tem show marcado em fazenda com surto de febre maculosa

Gusttavo Lima tem show marcado na Fazenda Santa Margarida, foco do surto de febre maculosa, que já matou três pessoas. A apresentação do sertanejo ocorrerá no dia 21 de julho.

O local permanecerá fechado por 30 dias. No entanto, o show do “Embaixador” segue mantido, informou o Grupo Vidoti, que administra o local, ao jornal O Globo.

As vítimas estiveram na fazenda no dia 27 de maio em uma feijoada. Há uma quarta morte sendo investigado e um quinto caso suspeito, que compareceu ao show de seu Jorge no local no dia 3 de junho.

