Gusttavo Lima quebra silêncio sobre suposta paternidade de menina de 16 anos

A mulher se chama Eloá Soares, de 36 anos, e vive no interior de São Paulo, no município de Franca. Ela afirmou que conheceu Gusttavo em 2004 em uma aula de música, e que os dois ficaram na ocasião.

Durante um show no sábado (19), Gusttavo Lima falou pela primeira vez sobre a possibilidade de ser pai de uma menina de 16 anos, cuja mãe afirma ter tido um caso com o cantor na época em que era adolescente.

