Gusttavo Lima lamenta falta da mãe 6 anos após morte: 'buraco no peito'

Nos Stories, o cantor encheu de elogios a ex (ou atual) mulher, Andressa Suita. "Feliz dia das Mães @andressasuita. Uma mãezona como você merece tudo de melhor! Muita luz e saúde!" escreveu ele, compartilhando uma foto sua ao lado da modelo com os dois filhos.

"Vai fazer 6 anos que perdi a minha mãe e é uma cicatriz que não cura, uma ferida que não sara, é um buraco no peito gigantesco. É uma falta muito grande, então ver todo mundo comemorando o Dia das Mães, a gente fica meio sem chão, perdido, porque não tenho mais a minha. Então você que tem sua mãe, seu pai, sua família, dê muito amor e carinho”, disse ele em um vídeo publicado no Instagram.

