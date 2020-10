Gusttavo Lima deixa mansão e negocia compra de apartamento de luxo

Gusttavo Lima negocia a compra de um apartamento de luxo após deixar a mansão onde morava com Andressa Suita e os filhos. A nova moradia é no edifício Victorian Living Desire, em Goiânia.

De acordo com o Leo Dias, cada apartamento no local é avaliado em R$ 3.682.375,48. Com 32 andares, o local tem quatro suítes, 404 metros quadrados e de 4 a 5 vagas de garagem, segurança 24 horas, spa, academia, além de uma vista privilegiada da cidade. O cantor está morando no 26º andar.

Atualmente, Andressa está morando com os filhos em uma casa no condomínio Alphaville. Antes mesmo da separação, eles já estavam no lugar por conta de uma reforma da famosa mansão da família.