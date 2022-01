Gusttavo Lima contrai Covid-19 e adia shows

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima testou positivo para a Covid-19 nesta quarta-feira (5). Por isso, o artista adiou as apresentações programadas para os dias 7, 8 e 9 de janeiro nas cidades de Caldas Novas (GO), Guriri e Guarapari (ES). Ele cancelou ainda a participação no evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO). Segundo nota divulgada pelo escritório do cantor, Gusttavo está isolado e assintomático. Na última semana, outros artistas cancelaram apresentações após receberem o diagnóstico de covid-19. Foi o caso de Xanddy, do Harmonia do Samba, da dupla Jorge e Mateus, de Wesley Safadão e Gloria Groove.

