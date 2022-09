Gustavo, irmão de Marília Mendonça, desiste de carreira musical e revela depressão

Gustavo, irmão de Marília Mendonça, comunicou que não desistiu da carreira na música e da dupla com Dom Vittor. O jovem revelou ainda que está tratando uma depressão e esofagite aguda, desencadeados pela falta de tempo de lidar com o luto pela morte da cantora. Ele também perdeu o tio no acidente aéreo.

“Há quase dois anos, nascia Dom Vittor & Gustavo, um sonho compartilhado entre os parceiros e Marília Mendonça, que com brilho nos olhos via o irmão seguindo seus passos. Por vontade de Deus, ela não pode ver Gustavo e o seu parceiro no palco. Logo depois da tragédia que levou Marília, João Gustavo imaginou que na estrada poderia de alguma maneira seguir em frente, mas não foi bem assim”, informou a assessoria do artista em uma publicação no perfil da dupla no Instagram.

“Na estrada ele sentiu a saudade “gritar”, as lembranças da irmã do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúda física e mental. Em virtude disso, e para não prejudicar seu parceiro Dom Vittor, por quem nutre carinho e admiração ele decidiu não seguir com a dupla”, acrescentou.

O sertanejo enfatizou que vai cuidar da saúde e ficar mais perto da mãe e do sobrinho. “Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo”, disse.