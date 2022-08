Guns N’ Roses: veja as exigências para o show no Rock in Rio; banda vem a Manaus em setembro

Guns N’ Roses está cada vez mais perto de vir ao Brasil com um grande show no Rock in Rio, além de ter também espetáculos marcados em Manaus e outras cidades brasileiras, e a banda já fez suas exigências para o camarim --- ou melhor, camarins.

O grupo fez uma listinha nada básica com 12 camarins, 250 toalhas, 2 massagistas além de rosas vermelhas e brancas.

Quem revelou as exigências foi a coordenadora dos camarins Mundo do Rock in Rio, Ingrid Berger, conhecida como “babá de artista”. “Acho que o Guns N’ Roses é o exemplo da banda rock, né? É complexo. É muita gente, é banda, é um todo”, comentou.

Outros artistas

Ingrid também afirmou que Post Malone pediu uma mesa de beer pong. "É uma coisa que eles brincam com copo de cerveja e com bolinha de ping pong”,

"Tem pedidos mais íntimos, como meia e cueca, e comida para todos os gostos e restrições. Esse ano a gente tem muito vegano, muita gente com alergia. Um não come cebola, o outro é glúten free, outro lactose”, explicou ela.

Ingrid revelou, ainda, que entre os artistas o que dá menos trabalho é a Iron Maiden. “Super tranquilos, gentleman, não dão trabalho”.

Guns n' Roses em Manaus

A banda tem show marcado na cidade de Manaus no dia 1º de setembro, na Arena da Amazônia.