Guns N' Roses faz homenagem para Rainha Elizabeth II no Rock in Rio 2022

Axl Rose, vocalista, vestiu uma camiseta e uma cartola estampadas com a bandeira do Reino Unido, o qual a monarca governou durante 70 anos, e cantou "Knockin' on Heaven's Door.".

O Guns N' Roses fez uma homenagem, na madrugada desta sexta-feira (09), para rainha Elizabeth II durante a apresentação da banda no Rock in Rio 2022. Ela morreu hoje aos 96 anos.

