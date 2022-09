Guitarrista brasileiro toca em banda da popstar Jessie J, que toca no Rock in Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Momentos antes de Jessie J entrar para o último show do Palco Sunset nesta quinta (8) no Rock in Rio 2022, os holofotes estavam voltados para outra pessoa no palco: Mateus Asato, guitarrista.

O músico de 28 anos merece brilhar nos palcos cariocas já que é brasileiro.

Asato tem história com Jessie J. Toca na banda dela desde 2017, e no Rock in Rio 2019 também tocou com ela no Sunset, e, em 2018, participaram juntos do Rock in Rio Lisboa. Mas a carreira dele vai bem além disso.

Um dos maiores feitos da carreira de Asato foi participar do projeto de Silk Sonic que ganhou quatro estatuetas no Grammy 2022. O duo de Anderson .Paak e Bruno Mars foi um dos principais da noite de premiação.

Durante a Pandemia, Asato passou por um hiato. Durante mais de um ano, ficou longe das guitarras, e resolveu retornar à música em março de 2022:

"Como é gratificante sentir que seus frutos deixaram saudades. Melhor ainda é poder entender que estes mesmos frutos não necessariamente dependem de certas muletas as quais nos acostumamos a dar os nossos passos"