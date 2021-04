Guilhermina Guinle relembra quando foi madrasta de Fiuk: ‘Troquei fralda’

Guilherme Guinle relembrou o período em que foi madrasta de Fiuk. Para quem não sabe, a atriz foi casada com Fábio Jr. entre 1993 e 1998.

“É o primeiro "BBB" que acompanho e, por coincidência, o Filipe está. Ele vem mostrando uma evolução bem interessante como pessoa. Ele mesmo fala que entrou lá porque era um menino muito fechado. Ele queria essa evolução, queria o convívio com outras pessoas. Ele foi bem corajoso. Filipe sempre foi um fofo”, disse Guilhermina em entrevista a Patrícia Kogut.

Quando Guilhermina e Fábio foram casados, Fiuk tinha apenas 2 anos. “Eu era a supernanny. Passava um fim de semana inteiro sozinha com os quatro. Hoje em dia penso: 'Como aguentava?'. Com 19 anos, é tudo lindo. Eu, apaixonada, achava tudo incrível. Hoje em dia se aparece um homem com, quatro filhos me falando isso, eu digo: 'Chama a babá!’”, disparou.

Ela ainda relembrou quando fazia visitas ao sítio da família de Fábio. “Filipe era o que menos me dava trabalho. Ele era totalmente grude. Quando Fábio ia pegá-lo, ele perguntava: 'A Gui vai estar lá?'. O Fábio adorava me contar isso. Aquelas fotos que mostraram no BBB, a maioria fui eu que tirei. Ele aparece com aquele cabelo de cuia. Tem outro em cima de um trator também”, relembrou.