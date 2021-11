Guilherme de Pádua abandona rede social após documentário sobre Daniella Perez

Em 2017, ele virou pastor evangélico e atualmente é casado com a estilista Juliana Lacerda. O ator também é um dos defensores do governo de Jair Bolsonaro

A história será produzida pela HBO Max e terá cinco episódios. Ainda segundo o jornal Extra, com o anúncio da série documental, Guilherme excluiu o perfil que tinha com 40 mil seguidores e criou uma outra conta privada.

Guilherme de Pádua abandonou as redes sociais após o início da produção do documentário sobre o assassinato de Daniella Perez, filha de Glória Perez. Ele junto com a ex-mulher foram condenados pelo crime, que ocorreu em 1992.

