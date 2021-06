Gui Napolitano é o eliminado da semana do 'No Limite'

O jogo acabou para o modelo e influenciador digital Gui Napolitano no reality 'No Limite'. O Ex-BBB foi o 8º eliminado da edição.

Gui foi o mais votado na tribo Carcará, após a equipe perder a prova de imunidade para o grupo 'Calango', e precisar ir para portal. No entanto, antes da votação, os participantes fizeram uma análise sobre o desempenho da equipe.

O modelo, que teve affair com Gabi Martins e flertes com Bianca Andrade, a Boca Rosa, na edição 20 do Big Brother Brasil, afirmou que não terá ressentimentos com nenhum sobrevivente do 'No Limite': “Não guardo mágoa de ninguém e vamos levar essa união lá para fora também”, finalizou.