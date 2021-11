Gui Araujo chama Duda Reis de ingrata e ameaça expor conversas

Gui Araujo deu o que falar durante sua participação no programa “Hora do Faro”. O influencer explicou sua relação com Duda Reis e chamou a ex do Nego do Borel de ingrata.

"Em nenhum momento eu entrei comprometido com ninguém. A partir do momento que a Duda terminou o relacionamento dela ela me ligou na mesma hora, na mesma madrugada, falando 'n' coisas que eu acho que não vai ser necessário eu expor isso, se Deus quiser. Mas, se for necessário, não tem outra opção", respondeu o influencer ao ser questionado sobre compromisso com a jovem antes de entrar na A Fazenda.

Em certo momento, Rodrigo Faro o questionou sobre os comentários feitos pelas suas antigas affairs de que ele estaria mentindo ao comentar certas situações no confinamento.

"Você acha que essas meninas, por tudo o que elas falaram aqui fora em resposta ao que você falou lá dentro, foram ingratas?”, perguntou Faro.

"Pelo o que tenho ouvido falar do que tá acontecendo aqui fora acho que o meu último relacionamento, com a Duda, ela tenha sido ingrata a tudo o que aconteceu e ao o que ela tá ouvindo aqui e perto do que tem sido falado”, disse Araujo.