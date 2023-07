Gretchen rebate críticas sobre o corpo do marido: ‘grossura maravilhosa’

Gretchen postou um vídeo dançando com o marido, o músico Esdras de Souza e recebeu vários comentários com críticas ao corpo do amado.

A cantora usou as redes sociais para rebater os internautas que apontaram que a perna do músico era muita fina. "A perna pode até ser fina, mas o que interessa é o que se usa é satisfatoriamente de tamanho perfeito e de grossura maravilhosa, que me deixa plena e com essa pele e alegria que eu estou”, disparou.

O casal está de férias em Mônaco. "Deve ser difícil ser vocês que escrevem comentários que somos um casal esquisito, que ele é esquisito porque tem perna fina. Enquanto vocês criticam a perna dele, a gente está aqui em Mônaco”, debochou.