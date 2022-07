Gretchen lança clipe de Fênix do Amor, gravado em Belém do Pará

"Afirmo na música que o importante é você se amar e se sentir perfeita e completa do jeito que você sempre quis ser. Nenhum preconceito racial, homofóbico ou de classe social poderá apagar seu brilho se você não quiser não se permita abater por nenhum comentário sobre sua vida ou sobre você. É por isso o nome Fênix do Amor. Todos nós renascemos todos os dias", afirmou Gretchen.

Gretchen lançou sua nova música e clipe, Fênix do Amor. O clipe, que tem participação do marido da cantora, Esdras de Souza, como saxofonista, foi gravado na terra natal dele e onde o casal mora atualmente, Belém do Pará.

